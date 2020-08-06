Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом.

Как отметил белорусский лидер в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, ему «подкинули» вирус. Он рассказал, что не знал о своей болезни и даже не мог о таком подумать, потому что был «как белка в колесе» из-за рабочих обязанностей.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии «никогда не отрицали» существование COVID-19 и самого начала эпидемии относились к инфекции «аккуратно».

Глава государства добавил, что относится к борьбе с коронавирусом как к «расследованию». По его словам, вместо следователей в этой ситуации выступают врачи.

В конце июля президент Белоруссии сообщил, что он бессимптомно перенес коронавирус. По словам Лукашенко, преодолеть болезнь ему помогли занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

В начале июля Лукашенко заявил, что Белоруссия одержала победу над COVID-19, хотя по-прежнему продолжает противостоять вирусу. Он отметил, что борьба с эпидемией обошлась стране почти в 500 миллионов белорусских рублей (свыше 200 миллионов долларов). Глава государства добавил, что число заболевших снижается.

На сегодняшний день в Белоруссии зарегистрировано 68 503 пациента с коронавирусом, из них 580 умерли.