Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его не нужно пугать США и НАТО в связи с задержанием россиян, добавив, что не они их «сюда прислали».

«Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно», — сказал он на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

По его словам, «нам не надо спектакли ни политические, ни экономические». «И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — заявил Лукашенко.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Выборы президента в республике назначены на 9 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.