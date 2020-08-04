Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него сейчас направлены «ядовитые ковидные» стрелы, его хотят «уничтожить», но белорусский народ сможет себя защитить, даже если его не будет у власти, и загнать людей «под плетку» уже не получится.

По словам белорусского лидера, миллионы жителей Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских России и Украины сейчас изумленно наблюдают за Белоруссией и задаются вопросом: «выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне?».

«Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они. Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко – свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить, потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет», — заявил Лукашенко во вторник, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

По словам главы государства, белорусам нет места нигде – «ни в Австралии, ни в Штутгарте», и в офшорах денег у них тоже нет, а «в лавке обуть народ вам (оппонентам власти – ред.) не удастся и под плетку загнать уже не получится».

«И помните: у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они — люди в погонах — вам этого сделать не позволят, даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что белорусы крепко держат в руках будущее независимой Белоруссии. «Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям», — подчеркнул глава республики.

В Белоруссии в настоящее время проходит кампания по выборам президента, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

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