Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рад принятому ранее решению не продавать производителя калийных удобрений «Беларуськалий».

В 2019 году Лукашенко заявлял, что «Беларуськалий» хотят купить и в России, и в Китае, и в Америке – везде… за 5 миллиардов долларов», но он не готов обсуждать вопрос о продаже этого предприятия дешевле 30 миллиардов долларов. Ранее президент также сообщал, что может быть продана лишь небольшая часть акций «Беларуськалия».

«В свое время мне предлагали продать его. Но я рад, что мы этого не сделали», — сказал глава государства в пятницу в Солигорске на встрече с активом Минской области. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.

По мнению президента, зачем продавать это предприятие, если оно функционирует нормально, выполняет все поставленные задачи? «Я государственник. Я не отношусь к людям, которые готовы на куски порезать и поделить», — подчеркнул белорусский лидер.

Аналогичный подход, отметил Лукашенко, и в отношении других крупных, известных в мире предприятий. Например, таких как БелАЗ. «Это огромное достижение и гордость страны — делать такую технику», — сказал он.