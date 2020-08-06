Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскую границу будут защищать только белорусские пограничники, а не «американцы и французы».

«Никогда (с территории Белоруссии россияне не придут на Украину — ред.), тем более с оружием. У меня внутри это моя граница. И границу мою буду защищать только я. Ни россияне, какие бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы», — заявил Лукашенко в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном, видео опубликовано на YouTube-канале журналиста.

Лукашенко также заявил, что с территории Белоруссии никогда никакие войска не атакуют Украину.

«Он (Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины — ред.) поставил вопрос: у нас есть данные, что россияне развернут подразделение в рамках ваших союзных обязательств на юге Беларуси и могут нанести удар с севера по Киеву. Он мне говорит, вы ж понимаете, мы ж не устоим. Я его перебиваю, говорю, Саша, никогда не будет, что с территории Беларуси какие-то войска атакуют Киев», — сказал он.