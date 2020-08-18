Ни Белоруссию, ни Украину в Евросоюзе и НАТО никто не ждет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совбеза, передает Sputnik Беларусь.

Лукашенко отметил, что в оппозиционной программе идет речь о подаче заявлений на членство в Евросоюзе и НАТО. Он указал, что на Украине «демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад», но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. «Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну», — сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что недавно в американских СМИ появилась теория о союзе трехморья. «Балтика, Черное море, Адриатика. России там нет, Сербии там нет, Белоруссия есть. Нас уже туда включили», — сказал он.

«Еще раз подчеркиваю: в ближайшее время мы проанализируем эти вопросы и доложим народу последствия подобных действий. Но вы сегодня видите, насколько скоординировано то, что они пытаются нам подкинуть внутри страны. Перевыборы, хаос и так далее, забастовки на предприятиях. Начали душить семьи госслужащих, военных, милиции, СМИ. Мы все это видим, мы не успокаиваемся», — заключил он.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.