Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнение, что те деятели культуры, которые в соцсетях выступают с критикой государства, в состоянии сформировать общественное мнение.

«Мне докладывают о тех, кто там хайпует и постится (в соцсетях – ред.). Когда мне фамилии называют, я начинаю затылок чесать и думать, кто такие. Вы знаете, они думают, что они формируют мнение, ну как минимум, столицы нашей страны. Да господь с вами. Вас родственники и то вспоминают долго, как я, кто вы такие», — сказал Лукашенко во вторник во время встречи с активом Минска. Фрагмент выступления показал телеканал ОНТ.

Обращаясь к присутствующим в зале, президент заявил, что они должны формировать общественное мнение и «никому (другому – ред.) не позволять это делать».

Белорусский лидер подчеркнул, что в стране все сделано для того, чтобы у деятелей культуры была возможность творить. «Творите, собирайте залы, сколько заработаете – все ваше. Ко мне какие претензии? Вы меня просили создать площадки, чтобы с народом общаться через творчество, — общайтесь», — продолжил он.

Лукашенко также заявил об упущениях в работе с молодежью. «Мы потеряли не только молодежь, в основном, потому что с ней не работали, думали, все само по себе сложится… Мы потеряли во многом связь с обычными людьми. И когда пришел вот этот экзамен (назначенные на 9 августа выборы президента в Белоруссии – ред.), когда президент начал сверху давить (на чиновников – ред.), мы (чиновники на местах — ред.) вдруг очнулись и увидели людей. И после выборов мы не должны остыть, успокоиться, забыть, подумать, что все хорошо», — сказал Лукашенко.