Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против приватизации государственных СМИ и, наоборот, считает необходимым расширять этот сектор.

"Те (госСМИ – ред.), которые сегодня есть, мы приватизировать не будем, а будем создавать в большем объеме государственный сектор", — заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с представителями белорусских СМИ, большинство из которых государственные. Его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.

По данным издания, президент подчеркнул, что число государственных СМИ сокращаться не будет. По его словам, работа министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ.