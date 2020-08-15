Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления Минобороны объявил, что договорился Владимиром Путиным об оказании помощи республике, если возникнет такая необходимость, сообщил Sputnik Беларусь.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит".

Александр Лукашенко

По его словам, главы двух стран договорились, что «при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь».

На этом же совещании президент пообещал, что руководство страны «удержит ситуацию». Он добавил, что, находясь в центре Европы, Белоруссия должна быть готова вовремя ответить на любые вызовы.

Телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся ранее сегодня.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Протесты 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства в Минске, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.

Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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