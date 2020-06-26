Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти решили сохранить советский промышленный потенциал страны и одновременно создавать современные производства, поскольку на то, чтобы все «сломать» и построить новую экономику, понадобилось бы до триллиона долларов.

«Мы в Беларуси не стали ломать то, что было. Сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым. То есть мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Солигорск в пятницу. Слова президента приводит его пресс-служба.

Он подчеркнул, что «таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране». «И никому не верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать», — призвал глава государства.

В качестве примера он отметил, что на территории Минской области с участием китайских партнеров реализуются такие высокотехнологичные проекты, как Китайско-белорусский парк «Великий камень» и Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Касаясь доставшихся с советского периода предприятий, президент упомянул БелАЗ, где делают современную карьерную технику и, в том числе, развивают беспилотные технологии.

«У нас еще огромная поляна неосвоенных идей. И даже не идей, а известных в мире технологий. И в этом направлении нам надо двигаться, углубляться. В этом наши основные инвестиции. И самое главное: у нас есть люди — кадры, которые это понимают и могут это делать», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что некоторые предлагают массово пустить в Белоруссию международные корпорации, у которых есть рынки и деньги, чтобы они фактически скупили белорусские предприятия. Президент уверен, что такой подход себя не оправдает. «Никогда такого не было, не осчастливят», — сказал он.

По словам президента, его оппоненты требует перемен. «Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я — государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить», — подчеркнул президент.

Он акцентировал внимание, что в Белоруссии люди хотят жить справедливо, если поступить наоборот, то будет беда, которая приведет к «майдану». «Нельзя наклонять людей, чтобы они потеряли всякую надежду», — отметил белорусский лидер.