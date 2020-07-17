Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС остается много проблем, не выполнены все договоренности в рамках союза и сохраняются барьеры в торговле между участниками объединения.

«Ну что там греха таить? Очень много проблем в ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз – ред.) в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. Не то, что уже замысел, у нас еще барьеров достаточно. Межгосударственные границы доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: «Вы уже установите границы между государствами, нам будет проще»… Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерное», — заявил Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.

Президент отметил, что у Белоруссии и у Армении есть общие проблемы, связанные с функционированием ЕАЭС.

«У нас практически одинаковые экономики, мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов углеводородов, как у других наших коллег… Нам приходится сложнее при падении цен: Казахстан и Россия имеют большие возможности, этих возможностей у нас нет», — отметил белорусских лидер.

По его словам, сторонам есть, над чем работать. «Очень бы хотелось, чтобы встреча премьеров (в Минске в пятницу прошло заседание межправсовета ЕАЭС – ред.) дала толчок развязыванию этих проблем», — сказал Лукашенко.

Он рассказал, что будет в пятницу встречаться с другими премьерами стран ЕАЭС. «Я буду об этом (с ними – ред.) говорить», — продолжил Лукашенко. Он предложил Пашиняну, как непосредственному участнику заседания, рассказать об основных проблемах, которые надо решить. «Знаю, что эта встреча (премьеров в Минске – ред.) – определенный шаг в углублении отношений в союзе, по крайней мере, хотелось бы, чтобы так было, но обмен мнениями состоялся очень серьезный. Как меня информировали, вы там были «мотором» встречи», — заметил белорусский лидер.

В свою очередь армянский премьер назвал довольно эффективным прошедшее заседание, в частности, был заслушан доклад про устранение барьеров. «Должен сказать, что довольно-таки хорошие результаты у нас», — отметил он, пояснив, что барьеры постепенно устраняются. «Мы заслушали сегодня доклад о десяти барьерах, и, в принципе, восемь барьеров уже фактически устранены», — сказал Пашинян. По его словам, также рассмотрены вопросы участия предприятий ЕАЭС в государственных тендерах, здесь тоже есть прогресс по снятию барьеров.

«Если политическую волю мы сумеем держать на уровне, все вопросы решатся. Нужно просто продолжительно работать над этими вопросами», — заключил премьер Армении.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В этом году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.