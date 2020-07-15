Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что глава витебского облисполкома Николай Шерстнев восстановился после COVID-19 благодаря физическим нагрузкам.

«Я у Николая спрашиваю: ну вот ты, как ты боролся? Он говорит: брал косу, шел косить, каждое утро занимался физическими нагрузками и очень быстро восстановился», — рассказал Лукашенко на встрече с активом Витебской области в среду.

Фрагмент встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Это то, что я сказал в самом начале, когда пошутил: трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более, год хороший», — подчеркнул президент.

Он еще раз заявил, что надо на воздухе работать и ни в коем случае нельзя было закрывать людей в квартирах.

Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Страна не вводила, как многие другие государства, ограничения на передвижение граждан и карантинные меры из-за пандемии коронавируса, а борется с инфекцией очагово – выявляя и изолируя заболевших и их контакты. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло 65 443, всего скончались 480 пациентов, сообщила в среду пресс-служба Минздрава страны.

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