Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет и независимость республики не продаются.

«Суверенитет и независимость не продаются», — сказал Лукашенко в четверг на встрече с представителями СМИ. Фрагмент встречи показал телеканал ОНТ.

«Вчера или позавчера в обзоре прочитал, да и наш друг Венедиктов: «вот Лукашенко – это вопрос цены, ну, говорит, так предложите Лукашенко хорошую цену». Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. В гробу карманов нет, сколько бы миллиардов ни было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои принципы, убеждения, идеология. Мне ничего платить не надо», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, надо помнить, что деньги как пришли, так и уйдут. Лукашенко подчеркнул, что нет той цены, за которую он может продать свою страну.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что располагает подтверждением якобы состоявшегося полтора года назад в Шанхае разговора Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным по объединению двух стран.