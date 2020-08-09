Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прокуроры РФ и Украины не приехали для обсуждения вопроса о задержанных россиянах, и предположил, что им «плевать на судьбы ребят».

«Но пока никто не приехал, как я пригласил, — прокуроров одного и второго (России и Украины – ред.). И наш прокурор ждет (их) приезда. Не приедут – мы сами разберемся и решим эту проблему. Но приглашение прокуроров и отказ их сюда приехать говорит о том, что плевать им на судьбы этих ребят. Послали и послали», — заявил Лукашенко в воскресенье в Минске журналистам.

Он отметил, что ранее «с президентом (России – ред.) Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня на лицо, рассмотрим, разберемся». «Украина к этому подключилась, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания», — сказал Лукашенко.

«Сначала, говорят, в Венесуэлу посылали, потом в Стамбул, потом в Ливию, потом якобы Сечин (глава Роснефти) нанял их, чтобы охранять в мире… нефтяные объекты, на что он сказал, что не имеет к этому отношения… Я ему верю», — продолжил президент.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.