Оппозиция решила создать Координационный совет, чтобы захватить власть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности.

"Новый элемент — это попытка убаюкать власть, особенно силовые структуры: "Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. <…> Они (оппозиция) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", — сказал он.

По словам Лукашенко, власти будут принимать адекватные меры согласно конституции и закону, чтобы «остудить некоторые горячие головы». Также глава он прокомментировал некоторые пункты программы координационного штаба оппозиции, в частности предложение закрыть российские военные базы, находящиеся на территории Белоруссии.

«Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там — 90% — работают наши люди, получают соответствующую заработную плату», — уточнил Лукашенко.

Ранее кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно подсчетам ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.

По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Три протестующих погибли.