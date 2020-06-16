Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о предстоящем параде Победы в Москве, отметил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая, но «поедем, проведем».

Как передает пресс-служба белорусского лидера, такое заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Гродненскую область, где посетил предприятие «Гродно Азот» и пообщался с его коллективом. Глава государства, в частности, отметил, что в РФ сейчас непростая обстановка с заболеваемостью коронавирусом. При этом, по словам Лукашенко, Москва как-то справляется: скоро же надо проводить парад.

«Как же: белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем, проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись (не закрыли границы – ред.)», — заявил Лукашенко.

Парад Победы на Красной площади в Москве в мае из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны пригласило для участия в параде Победы в Москве подразделения 19 армий мира.

В белорусском оборонном ведомстве сообщали, что получили приглашение от российской стороны принять участие в параде в Москве. Министерство, по данным пресс-службы, будет представлено военнослужащими сводной роты почетного караула, в парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Также на параде планирует присутствовать министр обороны республики Виктор Хренин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались. Девятого мая в Минске прошел военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на то, что ВОЗ рекомендовала Белоруссии отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе политического характера, из-за распространения COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.