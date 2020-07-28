Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пинать ногами правоохранителей никому не позволено, и попытки нападения на них в ходе несанкционированных уличных акций должны пресекаться.

Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД республики. Поприветствовав военнослужащих, Лукашенко, в частности, отметил, что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию, некоторые из них бьют правоохранителей ногами.

«Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», — сказал президент Белоруссии, обращаясь к командиру ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрию Балабе.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.

Вечером 14 июля в различных городах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста после решения ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам — экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Наиболее крупные акции прошли в Минске. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. При пресечении несанкционированных массовых мероприятий пострадали шесть милиционеров ОМОН, четверо были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовные дела.