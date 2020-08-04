Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что те граждане страны, которые хотят другого президента, должны идти не на площади, а на избирательный участок и голосовать.

«Тем, кто хочет другого президента: идите не на площадь, идите на избирательный участок и голосуйте, но не забывайте, что президент — глава государства, вашего государства, который по конституции олицетворяет единство нации, который является лицом страны», — сказал Лукашенко в послании к народу и парламенту.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.