Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан сохранить в республике мир и стабильность, объединиться для построения благополучного будущего.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко в понедельник посетил Брест, где в том числе провел встречу с местной оппозицией.

«Я человек мирный, не хочу, чтобы мы каким-то образом разрушали тот мир и стабильность, которые сегодня существуют. Кто-то оценивает эту стабильность как ненормальную, мол, нам такая стабильность не нужна. Ну, как мог, как умел, не один я, многие из нас создавали эту страну, и она такая есть. Может, другие сделают лучше, 9 августа все решится», — отметил белорусский лидер, заверив, что никаких фальсификаций во время предстоящих выборов не будет.

Лукашенко призвал всех объединиться в пользу интересов страны и построения благополучного будущего. «У вас есть дети. И у меня. Я хочу, чтобы они жили в свободной, независимой стране. Хватит уже на нас ездить, быть в лаптях и под плеткой. Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитим (страну)», — сказал президент.

Он также отметил, что уважительно относится к мнению людей, даже если не разделяет их взгляды. По словам Лукашенко, он хорошо учился в советские времена и «нынешнюю демократию изучал не по книжкам».

«Есть большинство, оно в основном всегда решает. Но есть меньшинство, к которому надо прислушиваться. Поэтому не считаю, что вами (мнением меньшинства) надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами и не собираюсь вам польстить. Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию», — сказал Лукашенко. В то же время он подчеркнул, что категорически не согласен, если кто-либо — будь то меньшинство или большинство — ведет себя агрессивно.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. На совещании в эту пятницу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, заявил, что «активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране», и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.