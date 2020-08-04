Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих оппонентов «не путаться под ногами» и дать спасти страну.

Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.

"Если вы не способны и к чему-то не готовы — уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу, но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос", — отметил белорусский лидер.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.