Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников не верить политическим оппонентам, которые, по его словам, обещают «золотые горы»: чудес не бывает в период кризиса.

Действующий белорусский лидер во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.

«Экономика будет подчинена одной цели — заботе о людях. У правительства главная задача: рост благосостояния, доходов граждан. Мы продолжим взвешенную, спокойную работу. И не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает золотые горы: чудес не бывает, все дается только своим трудом, особенно в этой страшной кризисной ситуации», — сказал Лукашенко в ходе обращения.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.