Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешний год принес немало испытаний стране. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, из-за пандемии коронавируса закрылись многие рынки, практически прекратилось полноценное движение товаров и капитала. К этому добавилась непростая политическая ситуация, которую, как считает Лукашенко, пытаются раскачивать изнутри и извне.

«Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается. Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности», — сказал он и призвал белорусов «шевелиться самим», чтобы избежать проблем в экономике.

Лукашенко подчеркнул, что ключевая задача — нарастить сбыт продукции.

«Отсюда и валюта, и курс рубля и так далее. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к нам придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию», — отметил президент.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Тысячи работников главных промышленных предприятий страны присоединились к общенациональной забастовке, объявленной оппозицией. Лукашенко назвал локаут «ножом в спину» власти.