Белоруссия больше не нуждается в российском газе. Топливо из нашей страны слишком дорого обходится союзной республике, которая, по словам ее президента Александра Лукашенко, с легкостью найдет новых поставщиков «голубого топлива». Эксперты понимают мотивы отказа Минска от российского газа, однако возможные альтернативы поставок, скорее всего, окажутся гораздо дороже, поскольку в мнимой погоне за скидками Белоруссии придется перекупать сырье у европейских посредников. Видимо понимая это, Лукашенко призывает население обогреваться опилками и торфом.

Фото: president.gov.by

За доступ на белорусский топливный рынок наблюдается серьезная конкуренция. В этом, по крайней мере, уверен президент страны Александр Лукашенко. «Слава богу, и нефти хватает — бери, не хочу. И природного газа хватает уже, идет драка», — отмечает он, в очередной раз, настаивая на снижении российских цен на «голубое топливо», которые, по мнению «батьки», необоснованно завышены.

В настоящее время практически весь газ, который потребляет Белоруссия, имеет российское «гражданство». Ежегодно республика закупает в нашей стране около 20 млрд кубометров «голубого топлива» по фиксированной стоимости в $127 за тысячу «кубов». Хотя эта цена была отражена в подписанном в начале этого года протоколе между «Газпромом» и белорусским правительством, весной, когда котировки энергоресурсов на международном рынке начали падать, Александр Лукашенко заявил, что его стране полагаются скидки. «В нынешних условиях (падение мирового спроса из-за пандемии коронавируса — «») цена на российский газ для республики должна составлять $40-45», — заявил президент, предупредив, что Белорусский всегда сможет найти альтернативу российскому газу и полностью отказаться от закупки сырья у Москвы.

Действительно, теоретически Минск может получать газ по реверсу со стороны Украины, Литвы или Польши. Вместе с тем, в любом случае, это топливо будет иметь российской происхождение, поскольку все перечисленные страны не обладают необходимыми добывающими мощностями для экспорта сырья, и для внутренних нужд им приходится обращаться к внешним поставщикам. Кроме того, реэкспорт газа будет сопряжен с огромным количеством экономических, технических, политических и административных проблем. Даже по каждому из краткосрочных контрактов придется заключать отделенные договора, привлекать международные юридические фирмы и, возможно, создавать новые совместные предприятия для правового контроля сделок.

Первые попытки найти альтернативного поставщика энергоресурсов Минск уже предпринимал. В начале года страна приобрела несколько танкерных партий норвежской, азербайджанской и американской нефти объемом в 1 млн тонн. Экономия в сравнении с российским «черным золотом» получилась небольшая, однако сделки на международном рынке позволили Белоруссии заявить об их конкурентных преимуществах и возможности наладить аналогичные поставки «голубого топлива». Впрочем, до настоящего времени схемы транспортировки газа, альтернативному российскому сырью, пока не представлены.

Поскольку Белоруссия не только не располагает заводами по приемке сжиженного газа, но и не имеет собственных выходов к морю, по которым можно было бы импортировать СПГ, то возможность покупки подобного вида энергоресурсов у Катара и США пока для Минска отпадает. С технологической точки зрения наиболее реальными могли бы послужить поставки из Прибалтики по магистралям «Вильнюс-Ивацевичи», «Ивацевичи-Долина» и «Торжок-Долина». Эти маршруты преимущественно были созданы еще в советское время для обеспечения газом из северных месторождений СССР областей, не обладающих собственными источниками топлива. Формально, при заключении спотовых сделок на закупку газа на европейских биржевых площадках с посредниками, топливо уже не будут иметь прямого отношения к нашей стране, тем не менее, в любом случае углеводороды, поставляемые по вышеназванным маршрутам, будут добываться на российской территории. Кроме того, реальный объем поставок будет зависеть от физического состояния трубопроводов. Издержки на организацию такого маршрута будут значительно выше, чем $127 за тыс кубометров, которые Минск платит в настоящее время России.

Другим вариантом обеспечения Белоруссии энергоресурсами в обход России могли бы стать поставки топлива из Польши, которые бы потребовали использования мощностей газопровода «Ямал-Европа». Варшава отказалась продлевать с «Газпромом» договор о долгосрочном транзите сырья по этой трубе, предложив заключать договора на международных торговых площадках. Вместе с тем, по крайней мере, до конца этого года, российский концерн успел практически полностью получить право на загрузку этих труб собственным газом. Даже в случае, если Минск приобретет необходимые себе объемы на европейской бирже, часть из них придется получать в реверсном режиме через Украину, которая, наверняка, поставит собственные условия по предоставлению места в трубе.

«В европейских странах сейчас сохраняется переизбыток энергоресурсов, в связи с чем Минск может наладить поставки газа из Европы и купить излишки топлива на европейском рынке по реверсным схемам, — полагает заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Только купленное сырье все равно окажется российского происхождения, поэтому на существенные ценовые уступки европейские трейдеры вряд ли пойдут. В любом случае энергоресурсы из Европы окажутся на $10-15 за тыс кубометров дороже, чем при прямых поставках из России», — отмечает эксперт.

Между тем, у Лукашенко существует и другая альтернатива изготовления топлива, которую он уже отрекомендовал собственным гражданам. «Торф, щепа и опилки буквально валяются под ногами. Это надо использовать. В Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — утверждает белорусский президент.