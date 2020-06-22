Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов беречь и защищать независимость страны, не поддаваясь на «уловки трех-четырех шарлатанов».

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, заявление президент сделал 22 июня в Бресте во время участия в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.

«Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все: и аккумуляторы, и заводы (аккумуляторный завод в Бресте, против которого выступают некоторые граждане — ред.), и прочее… Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя», — подчеркнул белорусский лидер. Он заявил, что белорусы в своей стране разберутся сами. «Самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, многочисленные войны оставили глубочайший след в памяти народа и «научили нас главному — беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего». «Мы исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей», — продолжил он.

Лукашенко подчеркнул, что «катастрофы никакой, но защитить мы должны то, что имеем». «Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…», — сказал белорусский лидер. Он подчеркнул, что «независимости много не бывает, она или есть, или ее нет». «Независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы — народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить», — подчеркнул президент.

Белорусский лидер призвал людей держать голову на плечах и не вступать ни с кем в драку. «Мы должны решить все мирно. Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов», — подчеркнул он. Лукашенко призвал белорусов не позволять, чтобы ими «понукали, заставляли и наклоняли». «Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача — защитить его», — заявил глава государства.