Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что последние несколько месяцев переживал, боясь не оправдать доверие белорусов в плане выбранного республикой пути по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Я как президент, с ума сходя, три месяца эти переживал за то, что творится с этим ковидом. Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Думаю, мало того, что вы не поняли, а не дай бог, мы не справимся — вы точно начнете об меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили», — заявил Лукашенко во время встречи с представителями Минской области. Фрагмент встречи показал телеканал «Беларусь 1» в воскресенье.

По словам Лукашенко, он в свое время советовал белорусам лечить коронавирус трактором, ста граммами и баней, поскольку «не мог кое-что говорить всерьез». «И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что … надо посеять, потому что жрать будет нечего. Я людей пытался успокоить», — пояснил президент.

Говоря в целом о ситуации с COVID-19, он отметил, что в последнее время «даже огромная Минская область сегодня скатилась с этого плато, по стране минус 500 (инфицированных — ред.) несколько дней подряд».

«Все это время плато наше было очень низким, поэтому мы не перегрузили систему здравоохранения. Второе — как-то эта пандемия шла сверху вниз, с севера на юг. И у нас сейчас, слава богу, уже нет этих проблем, но последним подъем был в Брестской и Гомельской областях. Сейчас они молодцы, выходят из этого. Но система, которая была выстроена, была рассчитана на то, что мы боремся очагово. Очаг есть — мы там воюем. Но мы всегда держали в резерве все — вплоть до комендантского часа», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что многие страны мира пытаются создать вакцину от COVID-19, поскольку «все борются за триллионы долларов, которые надо будет поделить».

«Возникает третий вопрос: а может, это кому-то надо было? Наверняка, надо. Потому что на всех свинячьих, поросячьих, птичьих (гриппах – ред.) и атипичных пневмониях, которые были в последнее время, кое-кто наживался, и очень серьезно. Это мы со счетов не сбрасываем», — сказал глава государства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались. В Белоруссии на воскресенье число выявленных случаев коронавируса составило 61 475, в том числе скончались 383 человека.