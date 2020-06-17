Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

«(Это. — Прим. ред.) подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны», — сказал дипломат.

Он также выразил благодарность белорусскому лидеру за готовность принять участие в торжествах.

На этой неделе в Россию прибыли военные из 12 стран — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вместе с российскими коллегами они пройдут маршем на Красной площади.

Весной Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. Девятого мая прошли только авиационные части и праздничные салюты. Позже для полноценного празднования была выбрана дата 24 июня.

Как ожидается, в параде примут участие более 13 тысяч военных, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-СМ», танки Т-90М и «Армата», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2», С-400, а также 75 самолетов и вертолетов. Кроме того, зрители увидят некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года.