Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идет «гибридная война» против республики, но в Минске пока не знают, кто ее ведет, возможны «пакости» с любой стороны.

"Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", — заявил Лукашенко в четверг в Минске на совещании по безопасности во время президентских выборов, назначенных на 9 августа. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер отметил, что пока не знает, кто ведет эту «войну». «Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» — мы даже не знаем», — добавил Лукашенко.