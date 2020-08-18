В организации протестов в Белоруссии есть признаки иностранного вмешательства, в частности из США и Польши, но главной причиной политического кризиса в республике стала недальновидная политика президента Александра Лукашенко, направленная на поддержку националистов в противовес пророссийским силам, он допускает сейчас те же ошибки, что в свое время экс-президент Украины Виктор Янукович, считает директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

«Я думаю, что тот полномасштабный политический кризис, в котором оказалась Белоруссия, рано или поздно приведет к уходу от власти Александра Лукашенко. И главный вопрос — каким образом будет выстраиваться конфигурация власти после него — и формальная юридическая, и политическая. Иностранное вмешательство в организации протестов имеет какое-то значение, но бездарная, бестолковая политика, которую вел Лукашенко на протяжении последнего времени, стала причиной его политического краха», — сказал эксперт Mpravda.com.

«Главная его ошибка в ходе избирательной кампании: он пытался опереться на националистов, которые его сейчас с упоением предают. А при этом пытался сконцентрировать российский заговор, тем самым настроив против себя пророссийский электорат. Еще две недели назад Лукашенко и его команда рассказывали про страшный российский заговор с целью его свергнуть и про риски военного вмешательства России. Но я могу сказать, что главный виновник свержения Лукашенко — это сам Лукашенко», — пояснил аналитик.

По мнению Минченко, «подавляющее большинство активистов, которые сегодня в первых рядах борьбы против Лукашенко, собственно, им же и выращены за последние несколько лет».

«Лукашенко целенаправленно уничтожал любые даже намеки на пророссийские политические силы. При этом националисты чувствовали себя удобно и разгульно. Он считал, что он их использует в торговле с Россией, что для шантажа России можно показывать этих, как он считал, ручных националистов, но в итоге получилось, что они же его и свергают. Ровно наступает на те же самые грабли, что и Янукович, те же самые ошибки, которые допустил в свое время Янукович, допускает сегодня Лукашенко», — считает эксперт.

Говоря об интересе зарубежных акторов в происходящем в Белоруссии, политолог отметил, что «Польша и Америка хотят увеличить свое влияние в этой стране». Эксперт перечислил ряд Telegram-каналов, где публикуются инструкции для протестующих. Один из них, по его словам, к примеру, официально спонсируется из польского бюджета, а другой канал ведет сотрудник финансируемого конгрессом США «Радио Свобода». «Но такого рода активность была и раньше, но она не имела общественной поддержки. Сегодня мы видим, что действительно у сторонников ухода Александра Лукашенко от власти есть достаточно большая поддержка в обществе», — обратил внимание эксперт.

Эксперт «с большим скепсисом» относится к вероятности захвата власти в Белоруссии военными. «Любой военной хунте нужна какая-то понятная идеология, чего они добиваются. А в Белоруссии непонятно, с какой идеологией хунта может захватить власть. Продолжать политику Лукашенко без Лукашенко? Так политика Лукашенко не пользуется поддержкой населения», — пояснил Минченко.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.