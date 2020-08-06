Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян под Минском, сообщает Sputnik Беларусь.

"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет".

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Если же Москва и Киев не откликнутся на это предложение, белорусские власти решат судьбу задержанных сами, «на основании законов и человечности» и без «политизации», добавил Лукашенко.

Агентство отмечает, что накануне глава республики также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность экстрадиции россиян. Киев подозревает их в участии в боевых действиях на юго-востоке страны.

«Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем», — добавил Лукашенко.

Задержание россиян в Белоруссии

Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. В Минске считают, что это «боевики» частной военной компании. Россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.

МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что, вероятнее всего, задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники ЧОП, были транзитом в Минске и опоздали на свой рейс.

По словам Пескова, у Кремля нет информации о каких-либо совершенных ими противоправных действиях. Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.