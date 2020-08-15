Президент Белоруссии Александр Лукашенко, признанный ЦИК победителем на прошедших выборах, поручил действующему составу правительства осуществлять полномочия до формирования нового состава, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

«В связи со сложением правительством полномочий перед вновь избранным президентом … глава государства поручил премьер-министру, министрам и председателям госкомитетов осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета министров…», — говорится в сообщении.