Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МЧС республики уделить особое внимание безопасной эксплуатации Белорусской АЭС, первый энергоблок которой готовится к запуску.

Как сообщила президентская пресс-служба, Лукашенко в понедельник в своей резиденции – Дворце независимости — вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Там же чествовали и выпускников, окончивших военные учебные заведения Белоруссии с отличными показателями в учебе. Обращаясь к участникам церемонии, глава государства, в частности, актуализировал задачи, которые стоят перед военными и правоохранителями.

«Службы, подразделения и органы управления министерства по чрезвычайным ситуациям должны еще больше работать на предупреждение и ликвидацию инцидентов и аварий. Особое внимание следует обратить на безопасную эксплуатацию атомной станции», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что Белоруссия в нынешних условиях вынуждена уделять пристальное внимание обеспечению собственной военной безопасности, и важнейшая роль в этом отводится вооруженным силам. «Мы оснащаем войска новыми и модернизированными танками, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, радиолокационными станциями, постоянно обновляем парк авиационной техники. Теперь и присутствующим здесь офицерам вооруженных сил предстоит активно включиться работу по поддержанию постоянной боевой готовности частей и воинских соединений», — сказал президент.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что главная задача сотрудников органов внутренних дел — обеспечение общественного порядка в стране и безопасности граждан. В числе приоритетов в деятельности правоохранителей были названы противодействие наркомании, коррупции, усиление борьбы с кражами и преступлениями в сфере высоких технологий.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Однако в конце июня белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что загрузка топлива на первый реактор БелАЭС начнется в августе. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.