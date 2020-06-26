Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешние кризисные явления в мире нужно расценивать как «время возможностей», и поручил чиновникам «зацепиться» на новых рынках, напомнив, что сейчас «не до жиру».

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Кризис — это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся — будет очень тяжело. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед», — заявил белорусский лидер в пятницу в Солигорске на встрече с активом Минской области. Президента цитирует официальный сайт.

По его словам, руководству правительства, Национального банка поставлена железная задача — все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках. «Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. Мы очень «вмонтированы» в международные производственные цепочки, экспортоориентированная страна», — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что «надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед». «Сделаем это — пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное», — резюмировал Лукашенко.