Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела республики. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Она отметила, что сейчас в Минске больше всего хотят, чтобы Запад не поддерживал тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

«Вот исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — сказала Эйсмонт.

По словам пресс-секретаря, Лукашенко считает, что его личные переговоры с Меркель в то время, как он общается с Путиным, выглядели бы «по меньшей мере несолидно». А эффект от разговора Лукашенко с Меркель был бы, скорее всего, отрицательным, добавила она.

Ранее немецкий канцлер заявила, что не может выступить посредником в ситуации с Белоруссией, поскольку глава государства отказался от телефонного разговора с ней. При этом сегодня ЕС отказался признавать итоги выборов и пообещал санкции против причастных к насилию в Белоруссии.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

Сразу после выборов по всей стране начались акции протеста. В первые дни их жестко подавляли силовики, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. Но затем правоохранители отказались от таких методов.

По данным МВД, в беспорядках пострадали сотни человек, в том числе как минимум 120 силовиков, задержаны 6,7 тысячи человек. Минздрав сообщал о троих погибших в ходе акций протеста, в МВД заявляли, что еще одного из протестующих насмерть сбила машина.