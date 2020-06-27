Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил выпускникам белорусских вузов, что главное — сберечь страну.

«Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного — сберечь свою страну. Это (суверенитет — ред.) не абстрактное понятие. Это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей», — сказал Лукашенко в субботу в Минске, выступая на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования. Президента цитирует Sputnik Беларусь.

По его словам, «это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада». «Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы», — продолжил Лукашенко.

Президент отметил, что Республиканский бал выпускников — добрая традиция, и призвал молодежь сохранять традиции. «Когда есть традиции, тогда мы имеем право называть себя народом. Если нет традиций — мы не народ. Я уверен, что вы можете сделать это. Сделайте это, пожалуйста. И нашей родной Беларусью, которую вы сохраните и сделаете еще более красивой и сильной, будут гордиться наши потомки», — заявил глава белорусского государства.

Он признался, что мечтает о том, чтобы спустя годы молодежь, как и старшее поколение, рассказывала «своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь, как сохранили и приумножили наше национальное богатство, как сберегли мир и согласие в обществе, как гордитесь предками и бережете традиции». По словам президента, он рад тому, что выпускники уже включены в реальную жизнь, а не иллюзорную, которую порой пытаются навязать людям, тому, что многие из них состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, производственники, активно реализуют свои таланты в культуре и искусстве.

Особые слова признательности белорусский лидер адресовал выпускникам медицинских вузов, которые в экстремальной ситуации, связанной с пандемией нового коронавируса, проявили себя настоящими профессионалами. «В борьбе за здоровье человека смело, плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами. В сложный период показали, что отечественное здравоохранение, жизнь и здоровье людей, будущее страны, как и прежде, будут в надежных руках», — отметил Лукашенко.