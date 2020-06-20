Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил сделанное ранее заявление о том, что в республике конституция «не под женщину».

В конце мая Лукашенко заявил, что белорусское общество пока не «созрело» для избрания президентом женщины, и он прогнозирует, что на выборах 2020 года победит мужчина. По его словам, белорусская конституция «не под женщину», так как по основному закону президент обладает сильной властью. В этой связи в ЦИК Белоруссии поступили многочисленные обращения о несогласии с высказываниями Лукашенко, в которых говорилось, что они имеют дискриминационный характер в отношении женщин. Центризбирком с этим не согласился.

«Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста конституцию… Что я имел в виду: что у нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин», — сказал Лукашенко в субботу, его цитирует президентская пресс-служба.

Как отметил Лукашенко, если бы не было женщин, он не стал бы главой государства. Он добавил также, что не получится противопоставить его женщинам.

Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, на выборах кандидатами выдвигаются несколько женщин.