Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, подтвердил намерения провести республиканский референдум и изменить конституцию республики.

"По мере того как менялась наша Белоруссия, менялись и мы. Готовность белорусов взять на себя ответственность за судьбу страны очевидна. И степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Давайте начнем с конституции", — говорится в предвыборной программе Лукашенко, которая опубликована во вторник в государственной газете " Звезда ".

Как отметил президент, белорусы во время общенационального обсуждения определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.

Ранее Лукашенко заявил, что новая редакция белорусской конституции будет подготовлена в течение двух лет, при этом еще до ее принятия будут сделаны шаги по передаче полномочий «вниз» — местной власти, «до председателей райисполкомов, губернатора». Принятие новой редакции конституции или поправок в действующую требует проведения общереспубликанского референдума. Ранее руководитель центризбиркома Лидия Ермошина в интервью Mpravda.com заявила, что ЦИК Белоруссии при необходимости подготовит референдум, посвященный принятию новой редакции конституции, за 60 дней.