Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу с Днем независимости США отметил важность выстраивания прочных и конструктивных отношений с Вашингтоном для Минска «на основании общих ценностей и приоритетов», сообщила в субботу пресс-служба главы республики.

США отмечают День независимости 4 июля, Белоруссия отметила День независимости 3 июля. По этому поводу Лукашенко поздравил Трамп, он, в частности, выразил надежду на укрепление сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, «примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году».

«Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что придание дополнительной динамики контактам в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования отвечает интересам обеих стран. Лукашенко выразил уверенность, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать эффективной реализации совместных проектов.

Белорусский лидер пожелал Трампу крепкого здоровья, успешного проведения в этом году выборов президента США, а американскому народу — скорейшего преодоления временных трудностей, мира, согласия и благополучия.

Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные. В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Так, республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Стороны подтвердили готовность обменяться послами.

Трамп в мае внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Минске. Прибытие в Минск американского посла ожидается летом текущего года, сообщала в начале июня временная поверенная в делах США Дженифер Мур. Белоруссия планирует завершить процедуры по направлению посла республики в США за полтора-два месяца, заявил 30 июня Макей.