Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости беречь историческую память о Второй мировой войне, иначе, забыв ее, можно окунуться «в хаос, раздрай», дестабилизировать страну.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, заявление президент сделал 22 июня в Бресте во время участия в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.

«Как только мы это забудем, мы снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну», — сказал президент. Лукашенко акцентировал внимание на важности сохранения памяти о событиях войны, чтобы подобное в истории больше не повторилось. «Вот поэтому мы сегодня в ранее утро пришли сюда — чтобы никогда не повторилось то, что было здесь. Это не просто рядовой ритуал. Это память, для того чтобы мы с вами, наши дети никогда не столкнулись с такими проблемами», — сказал президент.

Он подчеркнул, что подвиг Брестского гарнизона в Великую Отечественную войну стал символом несокрушимости братских народов и общим достоянием бывших республик Советского Союза. «Но, к сожалению, не все граждане этих теперь уже независимых государств видят себя наследниками той героической истории. У потомков изменников и предателей своя правда и своя победа, которую они сегодня намерены одержать прежде всего на идеологическом фронте. Проигравшим и поверженным нужен реванш. Их инициативы уже стали частью государственной политики отдельных стран», — констатировал Лукашенко.

Но он выразил уверенность, что «народная память победит и в наши дни». Каждый год, по словам белорусского лидера, это подтверждает праздник 9 Мая, когда «даже в тех странах, где День Победы запрещен, люди несут цветы к памятникам советским воинам и бесстрашно продолжают отмечать этот праздник». «Потому что память о героях, спасших многие страны от рабства и геноцида, — это то, что лежит в основе национальной гордости всех, кто является и считает себя наследниками победителей, Победы», — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором, а героическое прошлое предшествующих поколений — символом независимости. «Их жизненный путь (стал — ред.) примером, в котором мы находим силы для преодоления вызовов не только нашего времени, но и грядущих времен», — сказал он. Президент подчеркнул, что «их стремление к свободе и справедливости, преданность Родине живут в каждом из нас». Он добавил, что «нужно продолжать и сейчас бороться за свою независимость, суверенитет против тех, кто навязывает нам свои идеи, кто идет сюда, чтобы разрушить мир и все то, что создано в стране».