Следующий президент Белоруссии не продержится и двух-трех лет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на Минский автомобильный завод (МАЗ).

В беседе с работниками МАЗ, которую транслировал телеканал «Беларусь 1», Лукашенко подчеркнул, что в политике «другие законы». «В политику хотите? Пожалуйста – не против. Но там другие законы. И «закон толпы» — это из политики. Поэтому – пожалуйста, идите, но только знайте – там вас гладить президент не будет по плечу», — сказал он, погладив одного из заводчан по плечу.

«Уходи, уходи!» — не вопрос. Я наработался. Я ухожу – я знаю, что вы будете следующему кричать «уходи», но очень рано, буквально через два-три года», — отметил Лукашенко.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко, требует пересчета голосов и назначения новых выборов главы государства.