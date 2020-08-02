Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало считает, что президент страны Александр Лукашенко сам провоцирует «майдан», оппозиция никогда не призывала людей к этому.

Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу.

«На самом деле, нужно понимать о том, что «майдан» провоцирует он (Лукашенко — ред.). Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про «майдан». Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса. Мы хотели просто пойти на президентские выборы, просто честно представить свою программу и просто честно дать белорусскому народу возможность выбрать тот образ будущего, который этот белорусский народ видит. Лукашенко этой возможности людей лишает», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» в воскресенье.

Источник в окружении Цепкало 24 июля сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, политик выехал вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало позже подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и находится в Москве. Он рассказал Mpravda.com, что пока не собирается возвращаться в Белоруссию, опасаясь ареста. В воскресенье, 2 августа, Цепкало прибыл на Украину.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.