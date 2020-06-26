Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают жилую недвижимость в республике, считая ее спокойной, тихой страной, где «можно жить не только им, но и их детям», поэтому цены на квартиры в Минске растут.

Как передает агентство Sputnik Беларусь, в пятницу во время рабочей поездки в Солигорск Лукашенко отметил, что «за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь- это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям».

«Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», — отметил президент.

Он рассказал, что очень много жилья строится для «очередников» — нуждающихся в улучшении жилищных условий. «Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное — элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», — сказал Лукашенко. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Минске составляет около 1,4 тысячи долларов в эквиваленте, в новостройках — около 1,3 тысячи долларов.

Вместе с тем самих белорусов глава государства ориентирует на приобретение и развитие загородных участков. «Я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли», — подчеркнул Лукашенко.

Он призвал, чтобы каждый воспользовался хоть малейшей возможностью приобрести участок земли, даже если в данный момент нет средств построить там дом. Глава государства уверен, что в перспективе это будет правильное решение, будет, куда выехать с семьей и отдохнуть за городом.