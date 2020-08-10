Белоруссия и Россия предлагали ОБСЕ разработать международные стандарты проведения выборов, но организация отказалась от этого, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.

Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко провел встречу с председателем исполкома СНГ, главой миссии Содружества на президентских выборах в Белоруссии Сергеем Лебедевым. Глава исполкома отметил, что выводы наблюдателей от СНГ однозначны: выборы прошли в соответствии с законодательством республики, без навязывания «каких-то аморфных международных правил». Лукашенко в свою очередь констатировал, что как таковых международных правил и не существует.

«Мы с Россией предлагали ОБСЕ выработать стандарты — они же не хотят», — заявил президент.

Лебедев подтвердил слова главы белорусского государства, отметив, что сам принимал участие в этой работе. «Они хотят нам навязывать какие-то свои правила, но есть закон. Выборы прошли в Беларуси в соответствии с законом, были конкурентными, гласными», — добавил он.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили Mpravda.com, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.