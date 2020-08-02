Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту 4 августа, а 3 августа обе палаты белорусского парламента откроют свои сессии для решения процессуальных вопросов, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

В конце июля национальный правовой интернет-портал республики сообщил, что «в соответствии с указом главы государства от 24 июля 2020 года №294 3 августа… в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного послания президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь и рассмотрения иных вопросов».

«Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. В общем то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства», — цитирует Эйсмонт Sputnik Беларусь.

В последние дни в СМИ распространялись сообщения о переносе даты обращения Лукашенко к парламенту и народу. По одним версиям, обращение перенесено с 3 августа на 4 августа, по другим – отложено на неопределенный срок. В ряде telegram-каналов перенос связывался с якобы проблемами со здоровьем президента.

При этом пресс-служба белорусского президента не публиковала официального сообщения о дате обращения к народу и парламенту.

Белорусский президент традиционно весной обращается с посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства, куда приглашаются высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, дипломаты. В своем послании президент обычно затрагивает наиболее важные политические, экономические и социальные вопросы. В 2019 году Лукашенко обратился с посланием 19 апреля. А в этом году послание было запланировано на середину апреля, но было перенесено на более поздние сроки из-за неопределенной ситуации с коронавирусом COVID-19.

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