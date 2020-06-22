Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил критику, которая звучит в адрес действующих властей республики, борьбой за президентское кресло.

Как сообщает пресс-служба главы республики, речь об этом шла на встрече Лукашенко с представителями Брестской области.

«Правильно говорят: большое видится на расстоянии. За годы суверенного развития мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях, социальной сфере. На примере Брестчины это видно особенно. Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытается подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах. О том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием. Может быть, даже спокойно. Это естественно, идет политическая борьба», — заявил президент.

При этом он отметил, что «цифры ведь не обманешь», а они, по словам Лукашенко, «красноречиво свидетельствуют об обратном».

В частности, говоря о развитии Брестской области за минувшие годы, глава государства указал, что объем промышленного производства вырос в 5,5 раза, экспорт товаров увеличился почти в семь раз — до 2,6 миллиарда долларов. Появились абсолютно новые крупные производства в рыбной, молочной, химической промышленности, дополнительный импульс получила деревообработка, отметил Лукашенко.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Как сообщила Mpravda.com в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина, в настоящее время в политической кампании продолжают участие семь человек, которые сдали в соответствующие территориальные комиссии на проверку подписи граждан, собранные в поддержку своего выдвижения кандидатами. Лукашенко баллотируется на шестой срок.