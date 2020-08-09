Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает своей главной конкуренткой на выборах домохозяйку Светлану Тихановскую.

"Я не считаю этого человека главным конкурентом, это вы (СМИ — ред.) сделали ее главным конкурентом. Она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать", — заявил Лукашенко журналистам в воскресенье.

Он также раскритиковал программу Тихановской, которая в случае победы на выборах планирует в течение полугода провести новые выборы президента с широким участием альтернативных кандидатов.

«Что это за программа? Проведем «нечестные» выборы, победим в «нечестных» выборах, потом выпустим политических, экономических (заключенных — ред.), наркоманов, уголовников, а потом проведем честные выборы», — сказал Лукашенко, усомнившись в том, что Тихановская понимает процесс назначения и проведения выборов.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. В избирательном бюллетене пять фамилий: баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская — супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.