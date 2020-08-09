Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения, что из-за задержания под Минском более 30 россиян отношения Минска и Москвы «абсолоютно испортились», подчеркнув, что «никакие вагнеры» на них не повлияют.

«Что касается перспективы (отношений с РФ – ред.), что у нас (якобы – ред.) абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь. Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, вагнеры и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России», — заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.