Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни в одной стране нет такой демократии, как ее понимают в республике, и противопоставил ее борьбе с протестами во Франции и США.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление глава государства сделал в Бресте, посещая 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Главе государства рассказали об истории создания бригады, боевых возможностях соединения. Лукашенко ознакомился с образцами вооружения и военной техники, стоящими на вооружении бригады, условиями жизни и быта военнослужащих. Президент также встретился с воинским коллективом бригады.

«Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране», — цитирует в понедельник слова Лукашенко его пресс-служба.

Он, в частности, привел примеры мер реагирования, которые предпринимались во Франции по отношению к «желтым жилетам», а также недавние события в США, где для наведения порядка привлекались военные.

В пятницу вечером у здания Белгосфилармонии в Минске оппозиционные претенденты на пост президента Белоруссии установили последние пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Пришедшие на пикет люди попытались выстроить «цепочку солидарности» вдоль центрального проспекта города, однако сотрудники милиции пресекли эту попытку. В результате люди в разных районах Минска стали выстраиваться в «цепи солидарности», тем самым поддерживая претендентов на пост президента республики, альтернативных Лукашенко. Правоохранители провели в столице ряд задержаний. Стихийные «цепи солидарности» выстраивались и в регионах республики. В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили Mpravda.com, что около 270 граждан были задержаны в пятницу в различных городах Белоруссии после предвыборных пикетов из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции.