Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании Совета безопасности республики заявил, что не собирается «никому» продавать белорусские компании, передает Sputnik Беларусь.

Лукашенко таким образом высказался по отношению к пунктам программы координационного штаба оппозиции.

«Третье — запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор», — подчеркнул Лукашенко.