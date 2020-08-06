Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дело в отношении Белгазпромбанка и его главы Виктора Бабарико не является политическим.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ранее сообщил, что ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена Надежда Ермакова. Ранее Газпромбанк и ПАО «Газпром» назвали это назначение незаконным. А Ермакова отмечала, что акционеры банка отказались обсуждать вопросы совместной деятельности.

«У нас, может быть и в Украине, это характерно: если ты хочешь избежать уголовной ответственности за свои преступления, надо идти в политику, тогда будешь политическим заключенным. Это у нас тренд», — сказал Лукашенко в интервью «В гостях у Дмитрия Гордона», опубликованному в четверг.

Он добавил, что власти представили доказательства о том, что дело не является политическим.

«Не будет политического (заключенного — ред.), потому что все документы мы подготовили, пожалуйста, специалисты, вам документы, полякам, даже россиянам и американцами пожалуйста, оцените, он политический узник или нет? И волна схлынула. Как только положили на стол документы и позвали иностранных послов — война схлынула», — сказал Лукашенко.