Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал забастовки рабочих в республике «ножом в спину» власти: бастующим не место на предприятиях, там и так людей в избытке.

«Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время (вы – ред.) хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?» — передает слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

По его словам, бастующие впоследствии не должны продолжать трудиться на заводах.

Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе — везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно.

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

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